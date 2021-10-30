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У МВС відібрали кандидатів до участі у миротворчих місіях ООН

Їх оцінювали міжнародні експерти.

У Міністерстві внутрішніх справ завершився процес відбору кандидатів до участі у миротворчих місіях ООН, повідомила пресслужба відомства.

Міжнародну екзаменаційну комісію з відбору кандидатів до участі в місіях (SAAT) очолили представники секретаріату ООН Мам Бінтоу Ндонго (Гамбія) та Акрам Хасан Афіфі Ахмед (Єгипет).

У період з 25 по 29 жовтня міжнародні експерти оцінили кандидатів та визначили їхній рівень володіння іноземної мови, вогнепальною зброєю, а також перевірили уміння керування повнопривідним автомобілем.

Для направлення до складу міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки відібрано 66 осіб, з яких 43 поліцейських Національної поліції України (7 жінок), 23 військовослужбовці Національної гвардії України (1 жінка).

Фото: МВС

“Наше міністерство уже тривалий час співпрацює з багатьма організаціями структури ООН. Ми постійно працюємо над тим, щоб підібрати кращих спеціалістів до участі в миротворчих місіях. І ми вдячні, за ту роботу, яку виконали представники Міжнародної екзаменаційної комісії”, – зазначила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Фото: МВС

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України погодила направлення персоналу для участі у місії ООН зі стабілізації ситуації в Демократичній Республіці Конго.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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