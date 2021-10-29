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Іноземним дипломатам у Білорусі влаштували провокації під час вшанування пам'яті жертв сталінських репресій

Місцеві пропагандисти допитувались, чи іноземцям подобається пам'ятник Бандера.

Працівники державних білоруських ЗМІ влаштували провокації на церемонії покладання квітів іноземними дипломатами в урочищі Куропати, місці масових поховань жертв сталінських репресій.

Про це повідомило видання "Єврорадіо".

Покладання квітів жертвам сталінських репресій супроводжувалося вигуками працівників телеканалів СТВ, АНТ та БТ.

"А вам подобається пам'ятник Степану Бандері в Україні? Подобається, ні? Назвіть хоча б одне ім'я, кому ви покладаєте квіті", - питав дипломатів улюблений пропагандист Олександра Лукашенка Григорій Азарьонок.

29 жовтня – один із найчорніших днів в історії Білорусі. У 1937 році радянська влада за одну ніч розстріляла 132 представника білоруської інтелігенції, в тому числі 22 письменників.

В урочищі Куропати поховані, за різними оцінками, від 40 до 200 тис. осіб, страчених радянським режимом в період з 1937-г по 1941 років. Вперше День пам'яті жертв Куропат провели в Мінську 1988 року.

Нагадаємо, що у серпні Білорусь відмовилась прийняти першого з 2008 року посла США, а в жовтні вислала посла Франції, бо він не захотів передавати вірчі грамоти Олександру Лукашенку, легітимність якого не визнають на Заході.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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