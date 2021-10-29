Україна та Туреччина можуть підписати угоду про створення ЗВТ у 2022 році, - Кулеба

Україна та Туреччина сподіваються підписати угоду про зону вільної торгівлі у лютому 2022 року.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у статті для Atlantic Council.

Кулеба нагадав, що наступного року країни відзначатимуть 30-річчя встановлення дипломатичних відносин. З цієї нагоди планується провести засідання Стратегічної ради між Україною та Туреччиною під співголовуванням обох президентів.

"Наразі готується низка угод та документів до Стратегічної ради наступного року. Обидві сторони розглядають зустріч у лютому 2022 року як можливість нарешті підписати довгоочікувану турецько-українську угоду про вільну торгівлю після багатьох років переговорів", - зазначив голова МЗС.

Після набуття чинності угода про вільну торгівлю значно посилить торговельні зв’язки між двома державами та сприятиме встановленню нових ділових зв’язків.

"Оскільки двостороння торгівля стабільно зростає, ми також плануємо найближчим часом провести спільну міжурядову торговельно-економічну комісію", - додав Кулеба.

Нагадаємо, що Україна і Туреччина планували закінчити переговори про створення ЗВТ ще у 2018 році, але досі її не підписали. Торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю LB.ua казав, що в нинішньому вигляді угода може бути нерівноцінною.

22 вересня президент Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до США зустрівся з Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони домовились активізувати роботу над укладанням угоди про зону вільної торгівлі.