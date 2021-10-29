США звинуватили українця і кількох росіян у створенні ботнета Trickbot

Затримали поки що тільки двох - 38-річного росіянина і 55-річну громадянку Латвії.

Міністерство юстиції США звинуватило українця і кількох росіян у створенні ботнета Trickbot, за допомогою якого здійснювались атаки на мільйони комп'ютерів по всьому світі.

Про це повідомляється у пресрелізі американського відомства у зв'язку із екстрадицією до США одного із хакерів - 38-річного росіянина Володимира Дунаєва. Підозрюваного видала американцям Південна Корея, де він застряг через обмеження, пов'язані з COVID-19.

Слідство вважає, що Дунаєв разом зі спільниками з листопада 2015 року до серпня 2020 року викрадали гроші та конфіденційну інформацію через комп'ютерні мережі. Жертвами хакерів були як окремі люди, так і фінансові установи, школи, урядові організації, приватний бізнес.

Окрім Дунаєва публічно відоме ім'я тільки одного з членів угрупування - це громадянка Латвії, 55-річна росіянка Алла Вітте. Її арештували на початку лютого 2021 року в Маямі.

Ім'я громадянина України, підозрюваного у причетності до угрупування Trickbot, не називається.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про те, що спецслужби США зламали сервери відомого хакерського угрупування REvil.