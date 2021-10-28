Польща домагатиметься зниження ціни на російський газ

Польща зобов'язана купувати близько 10 млрд куб. м російського газу на рік. З огляду на безпрецедентне зростання цін на європейському оптовому ринку країна вимагає перегляду умов контракту.

Польська державна газова компанія PGNiG 28 жовтня подала заявку російському “Газпрому” на зниження ціни на природній газ в рамках довгострокового Ямальського контракту.

Про це повідомляє пресслужба PGNiG.

Як зазначили у компанії, 8 жовтня 2021 року PGNiG подала лист до ПАО "Газпром" та ТОВ "Газпром експорт", в якому змінила заяву PGNiG від листопада 2020 року щодо зміни ціни на газ, що постачається за договором купівлі-продажу природного газу до Польщі від 25 вересня 1996 року (так званого Ямальського контракту) у напрямку його зменшення, щоб у процесі переукладення можна було врахувати поточну ринкову ситуацію.

“Останнім часом ми спостерігаємо безпрецедентне зростання цін на природний газ на європейському оптовому ринку. Ця надзвичайна ситуація є підставою для перегляду цінових умов, за якими ми купуємо паливо за Ямальським контрактом. На нашу думку, є можливість знизити ціну на поставлений нам газ”, - наголосив президент правління PGNiG SA Павло Маєвський.

У компанії розраховують на зміну ціни на газ, отриманий PGNiG від Газпрому, вже з 1 листопада 2021 року.

Довгостроковий контракт між PGNiG і Газпромом передбачає поставки близько 10 млрд куб. м газу на рік. Відповідно до пункту “бери або плати” PGNiG зобов’язаний купувати щонайменше 8,7 млрд кубометрів палива на рік. Ямальський контракт діє до 2022 року. Польща не має наміру продовжувати його. Країна прагне до того, щоб імпортувати газ з інших, політично безпечних джерел, зокрема через термінал скрапленого газу в Свіноуйсьце, а також буде через трубопровід Baltic Pipe.