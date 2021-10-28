Україна позичила Молдові 15 млн кубометрів газу для балансування ГТС

Україна позичила Молдові 15 млн кубометрів газу для балансування газотранспортної системи.

Про це повідомила компанія "Молдоватрансгаз" у середу, 27 жовтня, та підтвердив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон в коментарі Politico.

"Криза в енергетичному секторі Республіки Молдова і недостатні обсяги природного газу, необхідні для внутрішнього споживання, торкнулися як енергетичної безпеки країни, так і функціональності системи передачі природного газу. Для підтримки працездатності системи необхідно дотримуватись певних технічних вимог, відповідно різниця між обсягом імпорту та споживання природного газу істотно впливає на цю працездатність. У цей складний період ми цінуємо підтримку, надану нашій країні сусідніми країнами. Україна позичила природний газ для балансування нашої газотранспортної системи, і Республіка Молдова зможе використати надані ресурси до 31 жовтня 2021 року", - повідомила компанія.

Молдова поверне борг, коли в країні буде необхідна кількість газу для забезпечення безперервної передачі та обсяги, для внутрішнього споживання.

Рішення позичити Молдові газ було ухвалене на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, яке відбулося 22 жовтня.

"Ми в Україні занадто добре знайомі з тактикою тиску, яку можна охарактеризувати не інакше як використання газу як зброї та неприхований шантаж. Тому, коли ми дізналися про те, що Молдові довелося оголосити надзвичайний стан, ОГТСУ не вагаючись запропонував допомогу у знак солідарності. Визнаючи нову реальність, у якій Молдова прагне диверсифікувати постачання газу, як це довелося зробити Україні 2015 року, ОГТСУ пропонує стабільний маршрут постачання газу. Цих варіантів достатньо для повного покриття молдавського попиту, і ОГТСУ готова транспортувати його постійно", - сказав у коментарі Politico Макогон.

Нагадаємо, що восени 2021 року Молдова зіткнулась з газовою кризою у зв'язку із закінченням контракту з російським "Газпромом". Термін його дії сплинув в кінці вересня. Сторони вирішили тимчасово продовжити договір на колишніх умовах на місяць, але Молдова досі не має підтверджених обсягів газу на наступні місяці.

Минулого тижня стало відомо, що російсько-молдовські переговори з газової тематики за участю представників уряду і "Газпрому" у заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака закінчилися безрезультатно. Наразі поставки газу в Молдову після 1 листопада під питанням.

Зараз країна намагається домовитися про постачання газу з інших джерел і проводить для цього пробні закупівлі у європейських компаній, таких як PGNiG і Vitol.