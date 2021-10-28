Газ і обіцянки. Як переживуть зиму місцеві громади

LB.ua дізнався, як вплине підвищення ціни на бюджети громад, як вони планують пережити опалювальний сезон в умовах рекордної ціни на блакитне паливо.

Проте навіть ціна 16,8 гривні вдарить по місцевих бюджетах. Їхні втрати мають компенсувати додаткові 4% ПДФО (податок на доходи фізичних осіб. – LB.ua ), які залишать місцевим бюджетам. Але це допоможе не всім – якщо великим містам вдасться пройти опалювальний сезон більш-менш спокійно, то малі міста та сільські громади можуть втратити до 30-40% від власного бюджету.

Через зростання ціни на газ на початку опалювального сезону у скрутному становищі опинилися територіальні громади. Наприкінці вересня очільники громад, уряд, Офіс Президента, Асоціація міст України та НАК «Нафтогаз» підписали меморандум , що встановив ціни для бюджетних установ на рівні 16,8 гривні (ціна з ПДВ. – LB.ua ).

Високі ціни на фондових ринках, звичайно, позначились і на Україні. На внутрішньому ринку вже продають газ по 35-50 гривень за кубометр.

Фото: kmu.gov.ua Денис Шмигаль ознайомився з роботою ТЕЦ КП «Теплоенергетик»

Місцеве самоврядування: буде непросто

Щоб купувати газ по 16,8 гривні за кубічний метр, громади повинні укласти договір напряму з компанією «Нафтогаз Трейдинг» на визначений об’єм палива. Усе, що понад норму, доведеться купувати вже за ринковою ціною.

«НАК «Нафтогаз» рахує, скільки газу громада споживала в опалювальний період упродовж останніх трьох років. Середнє арифметичне від цього і складає ліміт за встановленою ціною в 16,8 гривні. Якщо громада буде споживати більше, то залишок доведеться сплатити за ринковою ціною», – розповів LB.ua експерт Асоціації міст України Олег Гарник.

Фото: trvamu.blogspot.com Експерт Асоціації міст України Олег Гарник

Але 16,8 гривні за кубометр газу – це все одно дорого, адже в тариф підприємств теплокомуненерго закладено ціну в розмірі 5-6 грн. Для компенсації центральна влада пообіцяла додатково передати громадам 4% ПДФО – приблизно 11 мільярдів гривень. Проте ці кошти місцеві бюджети отримають не відразу.

До того ж для різних громад ця компенсація працює по-різному і залежить не лише від обсягу бюджету чи розміру громади, але й результатів упровадження енергоефективності чи відновлення мереж енергопостачання.

Наприклад, Дніпро входить до невеликого числа громад, де втрати в мережах у межах норми. Тоді як середній рівень зношеності теплових мереж в Україні складає від 60 до 80%.

Та навіть попри чудові результати в упровадженні енергоефективності. Дніпро може заробити бюджетну дірку на 750 мільйонів гривень. Утім міський голова Борис Філатов упевнений, що місто з цим впорається.

«Ті 4% ПДФО зможуть усе ж таки перекрити дефіцит бюджету. І якщо нічого екстраординарного не станеться, ми пройдемо цей опалювальний сезон, можна сказати, на межі. Але щоб нам це вдалося, ми виконали велику роботу раніше – впроваджували енергоощадні технології, створили управління доходів, що принесло нам 500 мільйонів додатково минулого року. Якби ми не робили усіх цих заходів, зараз нам було б набагато складніше», – пояснив LB.ua Борис Філатов.

Фото: facebook/Борис Філатов Борис Філатов

Якщо для великих міст 4% ПДФО – це вихід, то для малих міст і сільських громад – зовсім не панацея: додаткові кошти не покривають той дефіцит, який утвориться через ціну на газ. Адже в таких громадах немає великої кількості роботодавців – ПДФО в них генерується насамперед за рахунок комунальних закладів: шкіл, лікарень, будинків культури тощо. Таким громадам уряд обіцяє додаткову субвенцію, яка покриватиме 80% від дефіциту бюджету. Щоб її отримати, громади повинні мати індекс спроможності менший ніж 0,9.

Перефразовуючи відому фразу про тих, хто не годує власну армію, годує чужі, скажу: якщо ми не підтримуємо свою українську незалежну журналістику, то прирікаємо себе на споживання пропаганди, фейків і стаємо слабшими у інформаційній війні, яку Росія і антиукраїнські сили ведуть проти нас Оксана Маркарова, надзвичайний і повноважний посол України в США

Деякі громади вже втрачають суттєві для них кошти, оскільки змушені купувати газ за ринковими цінами. Невеличка Литовезька громада у Волинській області зараз платить майже 40 гривень за метр кубічний газу.

«У жовтні ми уклали на місяць договір на постачання газу по 39,89. Якщо ця ціна буде й надалі, в нас закінчаться бюджетні кошти за місяць. І нам не вистачить бюджету до кінця року. Ми зараз почали укладати договір з «Нафтогазом Трейдинг» і сподіваємося, що через тиждень у нас ціна буде 16,8 гривень. Хоча і така для нас дуже велика. Ми вже виділили на сесії 80 тисяч гривень, думаю, що доведеться ще з інших програм перекидати гроші на оплату газу», – розповіла LB.ua голова Литовезької громади Олена Касянчук.

Має надію на 16,8 грн і міський голова м. Олександрії Кіровоградської області Сергій Кузьменко.

Фото: golosgromadu.info Сергій Кузьменко

«Будемо сподіватися, що Президент і Кабмін дотримають свого слова і ціна на газ до квітня не збільшиться. Інакше нам доведеться витратити додатково 50 мільйонів гривень, а це 30% від нашого бюджету розвитку», – розповів він.

Аби зекономити гроші й не укладати договорів за ринковою ціною, громади продовжують канікули у школах і переводять дітей на дистанційне навчання.

При цьому навіть ті громади, в яких зношення мереж невелике, потерпають від завищених цін за транспортування газу. Зокрема, нарікають на це в Житомирі, де втрати тепломереж є найменшими в Україні і складають 5-7%.

«Через високі ціни на газ ми втрачаємо близько 140 мільйонів гривень – 70-80 мільйонів гривень ціни для населення і 70 мільйонів для комунальних закладів. 4% ПДФО – для нас це 80 мільйонів. Також у нас є компанії, які працюють на альтернативних джерелах енергії. Це плюс 24 мільйони. По суті, ми могли вийти майже в нуль. Але монополіст підняв ціну на транспортування у 2,5 рази. Для нас це мінус 100 мільйонів гривень. Облгаз вирішив заробити більше і вклав у тариф втрати за останні три роки. У нас цих 100 мільйонів зараз немає», – заявив LB.ua мер Житомира Сергій Сухомлин.

Фото: Житомир.інфо Сергій Сухомлин

У «Нафтогазі» знають про цю проблему і кажуть, що вирішити її зможуть нові контракти.

«Ми бачимо всі проблеми, пов’язані з тим, що є певний механізм встановлення тарифу на розподіл газу і зовсім інший механізм ціноутворення на газ, який потрібен облгазам для покриття їхніх виробничо-технологічних витрат. Потрібно, щоб була якась відповідність», – зазначав у одному інтерв’ю голова правління НАК Юрій Вітренко.

А ще є підприємства, які не можуть укласти договір з «Нафтогазом Трейдинг» і будуть змушені купувати газ за 35-40 гривень. Це комунальні підприємства, які, за статутом, повинні самі заробляти кошти. Таких підприємств багато на балансі обласних і міських рад.

«Якщо це не лікарня, а, наприклад, автобаза, комунальна аптека, які повинні заробляти кошти, вони купуватимуть газ за ринковою ціною», – пояснив Олег Гарник.

Уряд: усе буде добре

25 жовтня Кабмін своєю постановою № 1102 зафіксував ціну на рівні 16,8 грн за метр кубічний для бюджетних установ, закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності, доручив операторам автоматично рахувати спожитий ними газ за цією ціною з 1 жовтня по 30 листопада 2021 року та дозволив укладати необхідні для цього договори з «Нафтогазом Трейдинг» до 1 грудня.

Фото: facebook/Борис Філатов

Усього до початку опалювального сезону укласти договори з «Нафтогазом Трейдинг» повинні 12,8 тисячі суб'єктів.

Як розповіли LB.ua у «Нафтогазі», станом на 25 жовтня було вже близько 5 тисяч звернень щодо підписання договорів, з них понад тисячу було завізовано. Уже з 1 грудня всі бюджетники, як очікується, працюватимуть через «Нафтогаз Трейдинг».

Попри необхідність укласти таку велику кількість договорів, в уряді загалом не схильні драматизувати ситуацію. Співрозмовники LB.ua в Міненерго переконують, що «з регіонами все буде швидко і гладко». «Хоча дійсно є велика інерція великої кількості контрагентів і неквапливості місцевої влади, яка звикла, що енергетика – це не її проблема», – розповіли вони.

До того ж уряд готовий виділяти кошти, аби компенсувати різницю в тарифах минулих років. «Уже останній пункт (меморандуму з місцевим самоврядуванням. – LB.ua) був прийнятий – відповідно, закон про погашення боргів. Ми готові виділити 30-32 млрд, які підуть на погашення заборгованості в різниці тарифів за попередні періоди. Це дасть змогу теплокомуненерго розрахуватися з боргами за газ. Відбувається певне очищення, що дасть змогу працювати ТКЕ надалі, на кредитному ринку в тому числі», – розповідав Денис Шмигаль.

Фото: kmu.gov.ua Денис Шмигаль під час візиту на ТЕЦ КП «Теплоенергетик»

У теорії це має допомогти підприємствам ТКЕ брати кредити для модернізації. На практиці є частина тих, хто навмисно не платить, накопичує заборгованість, бо розраховує, що борги потім спишуть. Як розповідав LB.ua на початку вересня, тільки за минулу зиму теплокомуненерго заборгували понад 30 млрд грн, а їхній загальний борг перед «Нафтогазом» сягнув 70 млрд грн.