П'ять країн ЄС на чолі з Францією та Іспанією закликали розслідувати стрибок цін на газ

Фото: twitter.com/MarosSefcovic

Франція, Іспанія, Греція, Чехія та Румунія опублікували спільну заяву, запропонувавши Європейському союзу розробити набір інструментів для "негайного реагування на стрибок цін" та розслідувати його причини.

Як повідомляє Bloomberg, вони вимагають:

спільного підходу ЄС та інструментарію для реагування на стрибок цін;

розслідування причин газової кризи;

реформування оптового ринку електроенергії;

посилення енергетичної незалежності ЄС та диверсифікації джерел постачання;

більш прогнозованих та менш волатильних цін на вуглеводні.

EUROPEAN ENERGY CRUNCH: Five EU countries, including France and Spain, issue joint statement on surging energyprices. They ask for probe into the gas market; and perplexing comment about how to set power prices, with reference to “average” rather than “marginal” production costs. pic.twitter.com/U62gPICV0d — Javier Blas (@JavierBlas) October 5, 2021

Стрибок цін на газ у Європі може не тільки вдарити по гаманцях звичайних людей, але й стимулювати інфляцію та підірвати економічне відновлення після коронакризи. Державам ЄС залишається тільки сподіватися на теплу зиму і витрачати більше грошей на пом'якшення цінового шоку. Підвищення цін на енергоносії почало впливати навіть на ринок облігацій.

Газова криза також загрожує зеленому переходу Євросоюзу, оскільки єдиним реальним шляхом вирішення кризи є імпорт більшої кількості брудного газу з Росії.

Агентство вказує, що Європейська комісія на наступному тижні планує оголосити комплекс заходів для пом'якшення впливу високих цін. Очікується, що вона запропонує урядам держав-членів ЄС єдиний підхід для реагування на цю ситуацію з урахуванням європейського законодавства та без загрози для переходу на зелену енергію.

Нагадаємо, що ціни на газ у Європі впродовж кількох останніх місяців знаходяться на рекордно високих рівнях. Станом на середу, 6 жовтня, вони підскочили уже до 1 600 доларів за тисячу кубометрів.