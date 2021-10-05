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Понад 200 тис. дітей у Франції стали жертвами сексуального насильства з боку католицьких священників

До злочинів сексуального характеру були причетні близько 3тис.  священників.

Понад 200 тис. дітей у Франції стали жертвами сексуального насильства з боку католицьких священників
Фото: tsn.ua

Близько 216 тисяч дітей стали жертвами сексуального насильства з боку духовенства Французької католицької церкви з 1950 року. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому 5 жовтня.

Як повідомляє Радіо Свобода, у звіті обсягом майже 2500 сторінок зазначено, що переважна більшість жертв - хлопчики, чимало з них у віці від 10 до 13 років.

За висновками слідчої комісії, до злочинів сексуального характеру були причетні від 2900 до 3200 священників.

Зазначається, що кількість жертв може зрости, якщо врахувати зловживання, скоєні так званими "мирянами" церкви, якими є, наприклад, вчителі у католицьких школах.

Незалежне розслідування було ініційоване Французькою католицькою церквою у 2018 році. Воно тривало понад 2,5 року. Слідча комісія, яка складалася з 21 людини, вивчала судові, поліцейські та церковні архіви, спілкувалася з потерпілими та свідками.

Більшість розглянутих у ході розслідування справ вже не можуть бути розглянуті правоохоронними органами через давність.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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