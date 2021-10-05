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Російські найманці вчиняли військові злочини в Лівії, - доповідь ООН

Російські найманці з так званої "ПВК Вагнера", які підтримували одну зі сторін конфлікту, судячи з усього, вчиняли військові злочини, зокрема розстрілювали полонених.

Російські найманці вчиняли військові злочини в Лівії, - доповідь ООН
Фото: EPA/UPG

Всі сторони збройного конфлікту в Лівії, зокрема російські найманці, під час своєї участі в конфлікті допустили численні порушення прав людини. Деякі з них можуть кваліфікуватися як військові злочини або злочини проти людяності.

До таких висновків прийшла незалежна місія, направлена до Лівії під егідою ради ООН з прав людини, повідомляє “Радіо Свобода”.

Доповідь місії буде представлена у четвер в Женеві, його основний зміст став відомим сьогодні. Автори склали також список осіб, які можуть бути притягнуті до відповідальності за скоєні злочини. Він, однак, поки залишається засекреченим.

У доповіді стверджується, що російські найманці з так званої "ПВК Вагнера", які підтримували одну зі сторін лівійського конфлікту, судячи з усього, здійснювали військові злочини, зокрема розстрілювали полонених. Також найманці встановлювали міни, на яких згодом підривалися мирні жителі. Інформація про мінні поля містилася на планшеті, ймовірно, забутому при відступі бійцями ПВК, про що раніше повідомляла британська преса.

У таких злочинах, як тортури полонених і вбивства мирних жителів, за даними розслідувачів, винні як Лівійська національна армія генерала Халіфи Хафтара, на стороні якої воювали росіяни, так і загони міжнародно визнаного уряду в Тріполі.

Нагадаємо, у 2019 році група Conflict Intelligence Team (CIT), що спеціалізується на розслідуваннях втручання Росії в військові конфлікти, припустила, що російська приватна військова компанія "Вагнер" бере активну участь у громадянській війні в Лівії на стороні Лівійської національної армії маршала Халіфи Хафтара, який намагається повалити міжнародно визнаний Уряд національної згоди.

У квітні Лівія звинуватила "групу Вагнера" у застосуванні хімічної зброї.

Російська приватна військова компанія "Вагнер" відома участю своїх найманців у бойових діях на території Сирії, України, а також Лівії та інших африканських країн. Крім того, відомо про причетність ПВК до незаконної анексії Криму та підтримку сепаратистських угруповань на сході України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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