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Регулятор ЄС затвердив щеплення додатковою дозою вакцини Pfizer

Прийом додаткових доз можна розглядати щонайменше через 6 місяців після другої дози для людей віком від 18 років.

Регулятор ЄС затвердив щеплення додатковою дозою вакцини Pfizer
Фото: kyivcity.gov.ua

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) ухвалило рішення про застосування третьої, додаткової дози щеплення від COVID-19 препаратом Pfizer через шість місяців після другої дози.

Відповідна заява оприлюднена на сайті EMA.

Як наголошує регулятор, дані щодо вакцини свідчать про підвищення рівня антитіл, коли бустерну дозу вводять приблизно через 6 місяців після другої дози у людей від 18 до 55 років. З огляду на це EMA дійшов висновку, що прийом додаткових доз можна розглядати щонайменше через 6 місяців після другої дози для людей віком від 18 років.

У комітеті також дійшли висновку, що додаткову дозу вакцини проти COVID-19 Comirnaty (BioNTech/Pfizer) та Spikevax (Moderna) можна вводити людям із сильно ослабленою імунною системою, принаймні через 28 днів після другої дози.

Нагадаємо, що у США регулятор Управління з продовольства і медикаментів (FDA) погодив застосування додаткової, бустерної дози вакцини від ковіду Pfizer чи Moderna для людей з ослабленим імунітетом, зокрема для тих, хто пережив трансплантацію.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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