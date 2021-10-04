Стрільбу було проведено в акваторії Баренцевого моря.

Російські військові провели перший випробувальний пуск гіперзвукової ракети "Циркон" з підводного човна. До цього пуски "Циркону" здійснювалися з надводного корабля, передає агентство "Интерфакс".

"Військово-морський флот Росії вперше провів випробування гіперзвукової ракети "Циркон" з атомного підводного човна "Северодвинск". Стрільбу було проведено по умовній морській цілі в акваторії Баренцевого моря", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

У відомстві зазначають, що за даними об'єктивного контролю політ ракети відповідав заданим параметрам, вона влучила в умовну ціль.

"Випробувальну стрільбу ракетою "Циркон" з атомного підводного човна визнано успішною", - заявили в Міноборони РФ.

Також Міноборони Росії в понеділок вранці опублікувало кадри пуску "Циркону" підводним човном. Судячи з відео, стрільбу проводили у темний час доби з надводного положення субмарини.

Нагадаємо, торік у жовтні Росія заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети "Циркон". Міністерство оборони РФ оприлюднило відео стрільб з акваторії Білого моря.

"Циркон" прямим попаданням успішно влучила у морську ціль на відстані 450 км. Швидкість польоту ракети становить понад 8 Махів, тобто у вісім разів більше від швидкості звуку.

Наприкінці вересня Сполучені Штати Америки провели перше успішне випробування гіперзвукової ракети HAWC, яка розвинула швидкість близько 5 Махів (тобто у п'ять разів швидше звуку).