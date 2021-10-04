В Японії обрали нового прем’єр-міністра

Парламент Японії в понеділок, 4 жовтня, обрав Фуміо Кісіду на пост очільника уряду. За підсумками голосування 64-річний ексміністр закордонних справ набрав 311 з 465 голосів і став сотим прем'єр-міністром Японії з XIX століття, передає АР.

Процедура цього голосування багато в чому є формальною. Адже відповідно до японської політичної традиції лідер партії влади, зазвичай, стає прем'єр-міністром країни.

Минулого тижня 64-річний Кісіда виграв гонку за право стати наступним прем'єр-міністром Японії, очоливши Ліберально-демократичну партію.

Кісіда змінив на посаді Йосіхіде Сугу, який на початку вересня оголосив, що складає повноваження і не вестиме Ліберально-демократичну партію на парламентські вибори. Суга вирішив піти у відставку всього через рік перебування на посаді через різке падіння рейтингів правлячої Ліберально-демократичної партії, зокрема через невдоволення японців рішенням уряду провести Олімпіаду.

Повідомляється, що Фуміо Кісіда намір провести 31 жовтня вибори в нижню палату парламенту, яка буде розпущена 14 жовтня. Раніше передбачалося, що вибори відбудуться в першій половині листопада.