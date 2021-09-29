Партія влади в Японії визначилась з новим лідером і прем'єр-міністром

Ліберально-демократична партія Японії у середу, 29 вересня, обрала новим лідером колишнього міністра закордонних справ Фуміо Кісіда. Він стане новим прем'єр-міністром Японії.

Як повідомляє Kyodo News, під час фінального голосування Кісіда отримав підтримку 60% делегатів партії.

Чинний прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга на початку вересня оголосив, що складає повноваження і не вести Ліберально-демократичну партію на парламентські вибори. Цьому рішенню передувало сильне падіння як його особистого рейтингу, так і рейтингу очолюваної ним партії.

На посаду голови ЛДП претендували четверо політиків, у тому числі дві жінки - Сейко Нода і Санае Такаіті. Проте обидві кандидатки, які у різний час очолювали міністерство внутрішніх справ і комунікацій, вилетіли в першому ж раунді голосування.

Останнім суперником Кісіди був інший колишній міністр закордонних справ Таро Коно, він програв вибори з результатом 40% голосів.

Оскільки Ліберально-демократична партія є партією влади, її лідер буде обраний прем'єром на наступній сесії парламенту Японії.

Нагадаємо, що Йосіхіде Суга вступив на посаду у вересні 2020 року після відставки Сіндзо Абе, який очолював уряд Японії рекордні вісім років. Перед Абе в країні за шість років змінились шість прем'єрів.