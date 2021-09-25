На “Саміті четвірки” обговорили проблеми Індо-Тихоокеанського регіону

Лідери США, Австралії, Індії та Японії створили союз через побоювання щодо Китаю.

У Вашингтоні відбувся перший “Саміт четвірки” за участі США, Австралії, Індії та Японії.

Про це пише “Радіо Свобода”.

Союз був створений на основі спільних побоювань щодо Китаю. Учасники саміту наголосили на необхідності вільного, стабільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

“Четвірка” вже спілкувалася дистанційно на початку цього року, а саміт став першою особистою зустріччю.

Президент США Джо Байден, який часто говорить про протистояння демократії авторитарним режимам у Росії та Китаї, заявив, що країни “Четвірки” стоять на передовій багатьох глобальних викликів.

“Ми є чотирма основними демократіями з довгою історією співпраці. Ми знаємо, як домогтися успіху, і ми здатні відповісти на виклик”, – сказав він.

Цю тезу повторив прем’єр -міністр Австралії Скотт Моррісон, зазначивши, що ліберальні демократії “вірять у вільний та відкритий Індо-Тихоокеанський регіон”.

“Ця подія демонструє сильну солідарність між нашими чотирма країнами та нашу непохитну відданість спільному баченню вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону”, – сказав прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга.

"Формулювання “вільний та відкритий Індо-Тихоокеанський регіон” натякає на спільну стурбованість щодо зростання економічного та військового впливу Китаю в цьому регіоні, зокрема, на свободу судноплавства, та військової експансії Пекіна в Південно-Китайському морі", – зазначає видання.