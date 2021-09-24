У Казахстані бойовик "ЛНР", який заборгував велику суму, розстріляв з рушниці п'ять людей

Судові виконавці і поліцейські прийшли до чоловіка додому, щоб виконати рішення суду про примусове виселення з будинку.

Ігор Дужнов

54-річний житель Казахстану, який воював проти України на Донбасі, розстріляв з рушниці п'ятьох людей.

Про це повідомляє місцеве видання New Times.

Інцидент стався 20 вересня в одному з районів Алмати. Судові виконавці і поліцейські прийшли до чоловіка додому, щоб виконати рішення суду про примусове виселення з будинку. У відповідь чоловік відкрив вогонь з рушниці.

П'ятеро людей, у тому числі двоє поліцейських, які перебували при виконанні службових обов'язків, отримали смертельні вогнепальні поранення і померли. Стрілка затримали на місці злочину.

Як з'ясували журналісти, Ігор Дужнов і його дружина позичали великі суми як у банків, так і у своїх знайомих. Зокрема, 35 тис. євро Дужнову позичили родичі мешканки Алмати Олени Винокурової. 12 років тому він попросив у її матері грошей на розвиток власного шинного бізнесу. До цього часу гроші він не віддав.

Як розповідає Винокурова, раніше у сім'ї Дужнових була бездоганна репутація, обоє - віруючі. І дружина завжди повертала борги. Потім почалося щось дивне: зникнення, розмови про війну на Донбасі тощо.

"Ігор зникав безвісти ще. Я кажу: "Ігор, а що ти робиш? Чому ти не повертаєш гроші? Ти нічим не займаєшся, ти бізнес не розкручуєш". Він сказав: "Ну так вийшло, руку мені відріж". Я кажу: "А де ти взагалі був?" Він каже: "Я на Донбасі воював". Коли Ігор пропав, Анаїда (дружина Ігоря Дужнова, - ред.) написала заяву на всіх, кому винен був Ігор. Тобто людей ще тягали. Вона вважала, що вони могли його викрасти, вбити", - згадує жінка.

Про те, що сім'я стрілка в гігантських боргах, свідчать і дані з бази міністерства юстиції Казахстану. Подружжя не платить гроші державі, фізичним та юридичним особам. Через що їм офіційно заборонено залишати межі Казахстану.

На інцидент звернув увагу журналіст Денис Казанський.

"Влаштована Росією на Донбасі бандитська клоака тепер поширює вірус смерті на весь пострадянський простір. І розсьорбувати наслідки доведеться ще дуже довго", - написав він.