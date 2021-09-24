За 9 місяців цього року в РФ сталося 29 катастроф, загинули 85 осіб.

На горі Гострій у Єлізовському районі Камчатки вранці 24 вересня знайшли уламки зниклого напередодні вертольота Ка-27.

Як повідомляє РИА Новости, вертоліт належав авіаційному загону прикордонного управління ФСБ Росії по Східному Арктичному району.

На момент падіння у вертольоті було п'ятеро членів екіпажу.

Російський Интерфакс із посиланням на власні джерела пише, що на місці катастрофи знайдено тіла членів екіпажу.

"На південному схилі гори Гостра при огляді місця аварії виявлені останки трьох загиблих", - сказав співрозмовник агентства.

За даними слідства, 23 вересня відповідно до плану бойової підготовки військової частини 2151 близько 22:00 за місцевим часом вертоліт Ка-27 піднявся у повітря. Приблизно через 40 хвилин польоту було втрачено зв'язок з екіпажем, вертоліт відразу почали шукати.

Фото: twitter.com

За даними журналіста Юрія Бутусова, Росія встановила світовий рекорд за кількістю авіакатастроф. У 2021-му у Росії сталося 29 катастроф військових і цивільних літаків (без урахування катастроф дельтапланів і саморобних літальних апаратів).Зокрема розбилося 8 літаків і вертольотів ВКС, МНС, НГ, ФСБ РФ. Один ракетоносець ВКС отримав серйозні пошкодження, які спричинили загибель екіпажу. У результаті цих катастроф загинуло 85 осіб.

"Така велика кількість катастроф показує вкрай плачевний технічний стан російської авіації, низький рівень надійності авіатехніки, систематичні і грубі порушення вимог безпеки польотів, слабку підготовку російських пілотів", - резюмував Бутусов.