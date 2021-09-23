Швеція поглибить військові зв'язки з Норвегією та Данією через загрози з боку Росії

Швеція цього тижня підпише угоду про співробітництво в галузі оборони з Норвегією та Данією, щоб протистояти погіршенню безпекової ситуації в Балтійському регіоні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на шведські ЗМІ.

"Якщо буде кризова ситуація, ми будемо значно краще підготовлені, оскільки ми скоординуємо наше планування в цьому регіоні. На практиці ми зможемо реагувати швидше", - заявив міністр оборони Швеції Петер Хульквіст.

Він сказав, що об'єднані ресурси трьох країн допоможуть стримати потенційного супротивника.

Швеція, яка не є членом НАТО, але має тісні зв'язки з блоком, наразі посилює свою армію внаслідок зростання напруженості з Росією в балтійському регіоні.

Так, країна збільшила військові витрати, зокрема узгодила купівлю зенітних ракет Patriot у США, та поглибила військову співпрацю з НАТО та сусідніми країнами, такими як Фінляндія, у відповідь на посилення напруженості з Росією.

"Ми знаємо, що Росія готова використовувати військову силу для досягнення своїх політичних цілей і завдань. Ми поглиблюємо нашу співпрацю з іншими країнами цього регіону саме для того, щоб підняти планку у запобіганні зривам та кризам", - сказав Хульквіст.

Нагадаємо, наприкінці серпня п'ять країн - Великобританія, США, Канада, Швеція та Швейцарія оголосили про створення фонду допомоги Україні для боротьби з дестабілізуючим впливом Росії.