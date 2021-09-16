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​На Закарпатті знайшли схованку з великою кількістю вибухівки і гранат

Засоби ураження, ймовірно, належали торговцям зброєю.

У Берегівському районі Закарпатської області в одній із закинутих будівель знайшли схованку з великою кількістю вибухівки та гранат. Там було майже 2 кг тротилу, 400 г пластиду, 39 гранат РГД-5 та Ф-1, 3 реактивні протитанкові гранати, 4 постріли до гранатометів ВОГ-25 і 10 засобів для ініціювання вибуху.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Фото: СБУ

Схованка, за попередніми даними, належала злочинному угрупуванню, яке займається нелегальним збутом зброї. Людину, яка підозрюється в зберіганні вибухівки і гранат, затримали і збираються арештувати.

Походження зброї встановлюється, її відправили на експертизу.

Нагадаємо, що кілька днів тому СБУ знайшла схрон зі зброєю недалеко від кордону з Білоруссю.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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