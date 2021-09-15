У середу, 15 вересня, на території церкви Святого Миколи Набережного на Подолі в Києві відбулося богослужіння у пам’ять про Георгія Гонгадзе та про всіх загиблих українських журналістів.

Літію за загиблими журналістами відправив настоятель храму протоієрей Стефан Яремчук.

На богослужінні були присутні колеги, друзі Георгія Гонгадзе та небайдужі кияни.

"За життя Георгій Гонгадзе був парафіянином церкви святого Миколи Набережного, яка розташована на Подолі, часто відвідував богослужіння і хрестив у цій церкві двох своїх доньок", - повідомили в Національній спілці журналістів України.

Георгія Гонгадзе, якого було жорстоко вбито в 2000 році, поховано на території цієї церкви.

Додамо, що з 2007 року в третю п’ятницю вересня в Україні відзначають День пам’яті українських журналістів, які загинули при виконанні своїх професійних обов’язків.

Гонгадзе викрали в ніч з 16 на 17 вересня 2000 року. У листопаді обезголовлене тіло журналіста знайшли в Таращанському лісі, за 70 кілометрів від Києва. Останки журналіста поховали тільки навесні 2016 року.

Зникнення і вбивство Гонгадзе спровокувало широкий суспільний резонанс, в Україні пройшли широкомасштабні акції протесту "Україна без Кучми", протягом яких протестувальники звинувачували тодішнього президента і його найближче оточення в зникненні журналіста і вимагали відставки президента.

У 2009 році за звинуваченням у вбивстві затримали ексначальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, 2013 року суд засудив його до довічного ув'язнення. У справі про вбивство Гонгадзе також засуджено колишніх співробітників МВС Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколу Протасова, вони отримали по 12 і 13 років в'язниці.