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При спробі перетину лінії розмежування затримано російського найманця, - штаб ООС

"У житті ніколи голки в руки не брав, поки в армію "ДНР" не потрапив".

При спробі перетину лінії розмежування затримано російського найманця, - штаб ООС

Українські військові затримали бойовика "ДНР" при спробі перетину лінії розмежування.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

"При спробі перетину лінії розмежування військовослужбовці однієї із бригад, що виконують бойові завдання в районі проведення ООС, затримали чоловіка. Ним виявився Артем Костенко, котрий у 2016 році вступив до лав незаконних збройних формувань так званої ДНР", - сказано в повідомленні.

На сторінці ООС у фейсбуці оприлюднено відео, на якому затриманий розповів, що більшість "командирів" бойовиків на Донбасі є громадянами Росії.

За словами найманця, окупанти Донбасі вживають важкі наркотики.

"У житті ніколи голки в руки не брав, поки в армію "ДНР" не потрапив", - сказав він.

Також чоловік заявив, що під час бойових дій нікого не вбивав. Він заявив, що хотів би повернутися до "нормального життя".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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