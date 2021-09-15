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Російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Один військовий дістав поранення.

Російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Протягом минулої доби, 14 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі населеного пункту Піски противник вів вогонь із автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Нью-Йорка російські найманці двічі обстріляли позиції наших військовослужбовців із станкових протитанкових гранатометів.

Біля Шумів ворог здійснив обстріл із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм та мінометів 120 калібру.

Один військовослужбовець дістав вогнепальне осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 15 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", – запевнили у штабі.

Нагадаємо, 13 вересня, в районі проведення ООС російські найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Від ворожої кулі загинув 24-річний уродженець села Рудники Стрийського району Львівщини Дем’ян Данилів.

14 вересня впродовж дня було зафіксовано одне порушення - російські найманці обстріляли Піски і поранили військового ЗСУ.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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