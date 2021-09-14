МВС вимагатиме підвищення зарплат поліцейським, - Монастирський

Наразі зарплати коригуються в межах 12-16 тисяч гривень, з надбавками та виплатами за вислугу років.

Міністерство внутрішніх справ вимагатиме підвищення зарплат поліцейським.

Про це заявив голова МВС Денис Монастирський під час вручення поліцейським офіцерам громад 86 нових службових автомобілів.

Він наголосив, що питання заробітної плати працівників поліції досі залишається гострим.

"Низька заробітна плата - один із факторів, який змушує офіцерів змінювати роботу. ЇЇ необхідно переглядати в контексті бюджетного процесу, який наразі триває. Це важливе питання безпеки та довіри громадян", - сказав очільник МВС.

Монастирський розповів, що в Нацполіції зарплати коригуються в межах 12-16 тисяч гривень, з надбавками та виплатами за вислугу років.

"Для районних центрів, сільських громад - це мінімально можливо, але якщо це поліцейський офіцер громади, який відповідає за декілька сіл і населених пунктів, де він працює, - це не достатньо. У містах це фактично не витримує конкуренції", - вважає голова МВС.

Він зазначив, що звертатиметься до депутатів Верховної Ради за підтримкою - внесеннім необхідних змін до держбюджету.

Своєю чергою, голова Національної поліції Ігор Клименко розповів, що мінімальне грошове утримання у НПУ – 12 тисяч гривень, а середня заробітна плата – 13 тисяч гривень. Поліцейським офіцерам громади наразі виплачують до 14 тисяч гривень.

"Елементарний набір соціальних потреб, який зараз є у поліцейського, на нашу думку, не дотримується. Також проблемним залишається питання якості підбору персоналу на посади в Національній поліції. Ми стикаємося з проблемою – чи піде висококваліфікований спеціаліст, юрист, на службу в поліцію за таку зарплату? Це питання конкуренції", - зазначив він.

Нагадаємо, у червні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що українські поліцейські масово звільняються через низькі зарплати. Раніше Геращенко говорив, що низькі зарплати призвели до того, що недокомплект патрульної поліції в Києві сягає 50%.