Розділення МВС на даний час не планується, – прем'єр-міністр

Розділення Міністрерства внутрішніх справ на даний час не планується. Про це на пресконференції у відповідь на запитання кореспондента LB.ua заявив очільник уряду Денис Шмигаль. За його словами, новий очільник МВС Денис Монастирський поки не надавав пропозицій по розділу Міністерства.

"Пан Монастирський брав місяць для того, щоб вивчити питання у міністерстві. Він вже повністю адаптувався, увійшов у курс справ і вже навіть виконує поставлені задачі. Розділ міністерства на даний час не планується. Денис Монастирський з такою пропозицією не виступав", – сказав Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, це питання міністрами не обговорювалося.

Раніше очільник фракції "Слуга Народу" Давід Арахамія говорив, що Денис Монастирський має розділити МВС.

Сам очільник МВС у вересні цього року говорив, що розділяти міністерство не планує.

За каденції Арсена Авакова під контроль Міністерства внутрішніх справ було передано МНС, Національну гвардію та Прикордонну службу України.