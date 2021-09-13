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"Європейська Солідарність" офіційно висунула Сущенка кандидатом в депутати

Сущенко висуватиметься у 197-му окрузі на Черкащин.

"Європейська Солідарність" офіційно висунула Сущенка кандидатом в депутати
Фото: eurosolidarity.org

Кандидатом у народні депутати від партії «Європейська Солідарність» у 197-му окрузі на Черкащині став Роман Сущенко – відомий журналіст, колишній політв’язень Кремля, перший заступник голови Черкаської обласної ради. Про це на брифінгу повідомив лідер партії, експрезидент Петро Порошенко.

«Європейська Солідарність» з самого початку в парламенті 9 скликання позиціонувала себе, і нас позиціонували люди, як парламентський спецназ, який має захищати вибір людей, вибір шляху до ЄС, вибір щодо майбутнього членства в НАТО. І мені надзвичайно приємно, що наша діяльність в парламенті виправдовує очікування людей. Але нас має бути більше. І сьогодні я хочу представити і оголосити рішення з`їзду висунути в Черкаській області по мажоритарному округу до Верховної Ради Романа Сущенка. Це легендарна особистість», – наголосив Порошенко.

Він нагадав, що Сущенко довгі роки працював у Парижі як журналіст, у 2016 році був затриманий російською ФСБ та три роки провів за ґратами, був "засуджений" до 12 років позбавлення волі. У вересні 2019 року в рамках обміну полоненими між РФ і Україною його звільнили.

«Мені надзвичайно приємно, що Роман прийняв рішення повернутися до Черкаської області, очолити нашу обласну партійну організацію, і внаслідок його наполегливої роботи, близькості з людьми, активною роботою в полі, рейтинг нашої політичної сили між парламентськими і місцевими виборами зріс вдвічі», – зазначає лідер партії.

«Роман вільно володіє не тільки українською, англійською, французькою, а й сербською, хорватською, трохи боснійською та багатьма іншими мовами. Він намагається зробити все для того, щоб привести разом з нашою командою Україну в Європу , і привнести в Черкаську область, в Україну значну частину свого європейського досвіду, своїх європейських зв`язків. Я переконаний, що Роман, як і вся наша політична сила, поєднує надійність і надію. І, отже, твердо переконаний, що ви підтримаєте Романа Сущенка і «Європейську Солідарність» і на виборах буде перемога, буде перше місце», – заявив Петро Порошенко.

У 184 окрузі на Херсонщині кандидатом у народні депутати від «Європейської Солідарності» став відомий фермер, меценат Ігор Йосипенко. На Вінничині на посаду голови Липовецької ОТГ «Європейська Солідарність» висуває вчителя, директора школи, добровольця, учасника АТО Василя Авраменка. 

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