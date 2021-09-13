Зеленський створив Раду з молодіжних питань

Склад та повноваження нового органу будуть визначені пізніше.

Володимир Зеленський вирішив створити новий консультативно-дорадчий орган при президентові України - Раду з молодіжних питань.

Про це повідомляється в указі №462/2021 від 10 вересня.

Рада знадобилася Зеленському для "сприяння розвитку потенціалу молоді, її самореалізації та активної участі у суспільному житті і прийнятті рішень щодо молодіжної полі".

Склад ради та її повноваження будуть визначені пізніше.

Нагадаємо, що молодь - основний електорат Зеленського. Близько 50% українців у віці від 16 до 30 років проголосували б з Володимира Зеленського, якби вибори президента проводилися найближчим часом.

Нещодавнє соціологічне дослідження показало, що рейтинг Зеленського тим вищий, чим молодша група виборців. Так, серед покоління 16-17 років (вони зможуть голосувати на наступних чергових виборах 2024 року) підтримка Зеленського сягає 67%, серед молоді 18-24 років - 57%, серед молоді 25-30 років - 42%.

Для порівняння: загальний рейтинг Зеленського - 27,2% (серед тих, хто визначився з вибором та піде голосувати), а у найактивнішій електоральній віковій групі 61+ - лише 16%.