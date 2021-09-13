Під Києвом знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця, – ЗМІ
Під Києвом знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця, – ЗМІ
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Поліція підтвердила смерть судді з Києва (оновлено)
Поліція підтвердила смерть судді з Києва (оновлено)
ФБР опублікувало перший з розсекречених документів щодо терактів 11 вересня
ФБР опублікувало перший з розсекречених документів щодо терактів 11 вересня
На Харківщині потонув мікробус з людьми всередині
На Харківщині потонув мікробус з людьми всередині
ГоловнаПолітика

Зеленський створив Раду з молодіжних питань

Склад та повноваження нового органу будуть визначені пізніше.

Зеленський створив Раду з молодіжних питань
Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський вирішив створити новий консультативно-дорадчий орган при президентові України - Раду з молодіжних питань.

Про це повідомляється в указі №462/2021 від 10 вересня.

Рада знадобилася Зеленському для "сприяння розвитку потенціалу молоді, її самореалізації та активної участі у суспільному житті і прийнятті рішень щодо молодіжної полі".

Склад ради та її повноваження будуть визначені пізніше.

Нагадаємо, що молодь - основний електорат Зеленського. Близько 50% українців у віці від 16 до 30 років проголосували б з Володимира Зеленського, якби вибори президента проводилися найближчим часом.

Нещодавнє соціологічне дослідження показало, що рейтинг Зеленського тим вищий, чим молодша група виборців. Так, серед покоління 16-17 років (вони зможуть голосувати на наступних чергових виборах 2024 року) підтримка Зеленського сягає 67%, серед молоді 18-24 років - 57%, серед молоді 25-30 років - 42%.

Для порівняння: загальний рейтинг Зеленського - 27,2% (серед тих, хто визначився з вибором та піде голосувати), а у найактивнішій електоральній віковій групі 61+ - лише 16%.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також