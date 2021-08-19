Рейтинг Зеленського серед молоді до 30 років сягає 50%, а у підлітків - майже 70%

Близько 50% українців у віці від 16 до 30 років проголосували б з Володимира Зеленського, якби вибори президента проводилися найближчим часом.

Про це свідчить соціологічне опитування групи "Рейтинг".

Рейтинг Зеленського тим вищий, чим молодша група виборців. Так, серед покоління 16-17 років (вони зможуть голосувати на наступних чергових виборах 2024 року) підтримка Зеленського сягає 67%, серед молоді 18-24 років - 57%, серед молоді 25-30 років - 42%.

Для порівняння: загальний рейтинг Зеленського - 27,2% (серед тих, хто визначився з вибором та піде голосувати), а у найактивнішій електоральній віковій групі 61+ - лише 16%, тобто приблизно на одному рівні з іншими популярними кандидатами: Петром Порошенко, Юрієм Бойко, Юлією Тимошенко та навіть Ігорем Смешком.

Президентський рейтинг Порошенка серед молоді до 30 років - тільки 12%, а інших кандидатів ще менше.

Опитування проводилось з 20 липня до 9 серпня включно методом телефонного інтерв'ю, в ньому взяли участь 20 тисяч осіб. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1,0%.