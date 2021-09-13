Зеленський розповів, якою була відповідь Байдена щодо членства України в НАТО

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з Джо Байденом у Вашингтоні той йому сказав, що Україна "повинна бути в НАТО, однак це залежить не лише від нього".

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю на телеканалі CNN, передає "Укрінформ".

Зеленський запитав у Байдена щодо членства України в Альянсі "дуже прямо, коли це може статися". За його словами, відповідь президента США щодо цього тривала близько 20-30 хвилин.

"Він сказав: я думаю, ви повинні бути там, але це не тільки моє рішення. Я чув цю риторику від нього перед зустріччю", - розповів президент України.

На його думку, на позицію США впливають "поради деяких лідерів великих європейських країн".

"Я сказав йому: ви маєте рацію пане президенте. Але, думаю, що через ваше рішення цей шлях до НАТО буде коротшим, більш прозорим для України", - додав Зеленський.

Нагадаємо, на зустрічі із Зеленським президент США засвідчив підтримку вступу України до НАТО, але терміни не обговорювалися. Зеленський сказав, що відчуває, як Байден особисто підтримує Україну щодо членства в Альянсі, але яким буде шлях – зараз складно сказати.

У Білому домі також нагадали, що вступ України до НАТО залежить не лише від США, а й від інших членів Альянсу.

Раніше Байден зазначав, що Україна може вступити до НАТО, коли подолає корупцію.

Влада України вже неодноразово заявляла, що деякі країни Альянсу використовують питання реформ як виправдання для приховування власного небажання дратувати Росію. На початку липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна з 2008 року достатньо змінилася, щоб отримати від НАТО новий етап у євроатлантичній інтеграції, але окремі країни продовжують вимагати якихось реформ. На думку міністра, це просто відмовки.

Президент Зеленський також заявляв, що Україна та український народ зробили достатньо, щоб отримати чіткі підтвердження, коли і як Україна буде в ЄС і НАТО.

14 червня члени НАТО на саміті підтвердили відданість рішенню 2008 року про можливість прийняти Україну до Альянсу через План дій щодо членства. Голова МЗС висловив сподівання на те, що НАТО надасть Україні ПДЧ у 2022 році. Водночас президент РФ Володимир Путін виступив проти розширення Альянсу шляхом приєднання України. Можливий вступ України до НАТО він розцінює як "червону лінію" для Росії.

23 липня Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо поглиблення інтеграції України до НАТО. 30 липня президент призначив посла України при НАТО. Ця посада була вакантною два роки.

Україна хотіла отримати ПДЧ ще 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті, але це рішення заблокували Німеччина і Франція. З 2017 року Україна знову заговорила про отримання Плану дій щодо членства в НАТО, а навесні 2018 року тодішній президент Петро Порошенко назвав цей план наступною ціллю країни. 7 лютого 2019 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі й НАТО.

Згідно з опитуванням, за вступ до НАТО готові проголосувати 54% українців, проти – 31%, ще 15% не визначилися з вибором. За вступ до ЄС проголосували 62% усіх опитаних, проти вступу — 26%.