"Це печерний сексизм": народні депутатки виступили проти участі у "конкурсі міс Верховної Ради"

Депутатки Ради, імена яких видання "Коментарі" внесло до списку претенденток на звання "Найсексуальніші народні депутати України (жінки) - ТОП-25", обурені використанням їхніх імен "для того, щоб збирати кліки і коменти".

Як повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа, учасниці рейтингу підписали колективне звернення до видання "Коментарі" про виключення їхніх імен з цього рейтингу.

"Автори знецінюють професійні досягнення народних депутаток, видаючи такі матеріали. Не кажучи вже про те, що це печерний сексизм, якому не місце в 2021 році", - зазначила Підласа.

На думку народної обраниці, черговий "конкурс міс Верховної Ради", про який "ніхто з учасниць не просив", "тим не менш використовують проти них".

"Жінка-депутат винна вже навіть тому, що якийсь редактор якогось видання вважає її красивою", - наголосила Роксолана Підласа, процитувавши низку негативних коментарів щодо учасниць "конкурсу".

Разом із тим під постом про оголошення старту голосування - жодного коментаря, який би засуджував укладачів цього "конкурсу", додала вона.

На думку Підласої, не любити депутатів - нормально, це суверенне право кожного громадянина, але "принижувати успішних жінок за їхню зовнішність - дикість".

З 8 вересня видання "Коментарі" запустило всеукраїнське опитування, запропонувавши українцям визначити найсексуальніших народних обраниць України. Щоб віддати свій голос за ту чи іншу народну обраницю, потрібно перейти за посиланням, зайшовши на платформу для голосування через фейсбук. У списку - 25 народних депутаток від різних політичних сил.

Зауважимо, що у Верховній Раді IX скликання налічується 87 жінок-депутатів, що становить приблизно 20,5% від загальної кількості парламентаріїв. Це рекордна кількість жінок в українському парламенті.