Голова БЕБ пояснив багатомільйонну декларацію заощадливістю

Голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник пояснив свою багатомільйонну декларацію заощадливим способом життя.

"Я ці грошові кошти заробляв не за один рік. В нас філософія з дружиною така, що ми живемо заощадливо. Не зажимаємося, але накопичуємо статки, щоб краще жити. Якщо ми хочемо розширити житлову площу, ми йдемо до цього і ми її розширяємо. Якщо нам хотілось купити більш престижну іномарку - ми її купили", - сказав Мельник в інтерв'ю "Суспільному".

"Так, у мене є певні активи за спиною і я цим горжусь, що ми змогли накопичити і придбати їх", - додав він.

Мельник розказав, що під час роботи на державних посадах отримував зарплату більше 1000 доларів в еквіваленті, а зараз - більше 40 тисяч гривень. Крім того, доклалася його дружина, яка є приватним підприємцем. Зокрема, за словами Мельника, саме вона купила квартиру в Туреччині.

Нагадаємо, що Мельник працював у податкових органах з 2000 до 2016 року. Потім чотири роки займався викладанням, а в грудні 2020 року повернувся на державну службу, ставши головою Державної фіскальної служби.

Дружина Мельника володіє двома салонами краси в Ірпені на Київщині.

Родина, згідно з декларацією, має у власності квартиру в Києві на 159,4 м2, квартиру в Одесі на 67,8 м2, три квартири в Ірпені загальною площею 234,9 м2, нежитлові приміщення у Києві та Ірпені на 577,1 м2, квартиру в Туреччині на 75 м2, земельну ділянку у Сумській області та Ірпені і позашляховик Range Rover 2014 року з причепом. Загальна вартість цього майна, яку вказав Мельник, сягає більше ніж 7,5 мільйонів гривен.

При цьому близько 3 мільйонів гривень готівкою і розміщені у банках залишаються на рахунках нового голови БЕБ та його дружини.