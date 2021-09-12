До її складу увійшло 15 осіб.

Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки сформована.

Як повідомила народний депутат від “Слуги народу” Ольга Василевська-Смаглюк, до її складу увійшли 15 осіб.

“Є результати голосування за громадську раду при Бюро економічної безпеки. Вони непогані, багатьох знаю особисто як порядних хлопців”, – зі свого боку зазначив глава фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Фото: https://t.me/vasylevska96

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки запрацює 25 вересня. Його діяльність буде спрямовуватися та координуватися урядом. Новий орган замінить податкову міліцію та забере частину повноважень СБУ.

Кабінет міністрів обрав головою Бюро економічної безпеки Вадима Мельника.