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Шевченко розповів, наскільки зріс за рік ринок іпотечного кредитування

Тільки у липні банки видали 974 іпотечні кредити на загальну суму 773,2 млн грн.

Шевченко розповів, наскільки зріс за рік ринок іпотечного кредитування
Фото: Національний банк України

Українські банки за перші сім місяців 2021 року видали нових іпотечних кредитів на суму понад 4,4 млрд гривень. Це свідчить про відновлення економіки після коронакризи, заявив у Facebook голова Національного банку Кирило Шевченко.

"Зокрема, у липні банки видали 974 іпотечні кредити на загальну суму 773,2 млн грн. Загалом за січень–липень обсяги нового кредитування зросли в 2,3 рази за кількістю договорів та більш ніж утричі у грошовому вимірі порівняно з відповідним періодом минулого року", – коментує він.

За словами Шевченка, позитивною також є тенденція збільшення кількості банківських установ, що працюють в даному сегменті кредитування. У липні нові іпотечні кредити видав 21 банк, що є рекордом від грудня 2018 року, відколи НБУ почав опитувати банківську спільноту з цього питання. 

"Знижуються і ставки, хоча поки й не так суттєво: з початку року середньозважена ефективна ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку (а це понад 90% угод) знизилася на 0,6 відсоткових пункти до 13,4%, на первинному – на 0,1 відсоткових пункти до 16,8%. Крок за кроком країна відновлюється після коронакризи!" – підкреслив голова НБУ.

Нагадаємо, 8 вересня Верховна Рада прийняла Закон про віртуальні активи. За словами Шевченка, це дозволить легально працювати в Україні криптовалютним біржам та допоможе захистити учасників ринку від шахрайства.

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