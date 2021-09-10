Шевченко розповів, наскільки зріс за рік ринок іпотечного кредитування

Українські банки за перші сім місяців 2021 року видали нових іпотечних кредитів на суму понад 4,4 млрд гривень. Це свідчить про відновлення економіки після коронакризи, заявив у Facebook голова Національного банку Кирило Шевченко.

"Зокрема, у липні банки видали 974 іпотечні кредити на загальну суму 773,2 млн грн. Загалом за січень–липень обсяги нового кредитування зросли в 2,3 рази за кількістю договорів та більш ніж утричі у грошовому вимірі порівняно з відповідним періодом минулого року", – коментує він.

За словами Шевченка, позитивною також є тенденція збільшення кількості банківських установ, що працюють в даному сегменті кредитування. У липні нові іпотечні кредити видав 21 банк, що є рекордом від грудня 2018 року, відколи НБУ почав опитувати банківську спільноту з цього питання.

"Знижуються і ставки, хоча поки й не так суттєво: з початку року середньозважена ефективна ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку (а це понад 90% угод) знизилася на 0,6 відсоткових пункти до 13,4%, на первинному – на 0,1 відсоткових пункти до 16,8%. Крок за кроком країна відновлюється після коронакризи!" – підкреслив голова НБУ.

Нагадаємо, 8 вересня Верховна Рада прийняла Закон про віртуальні активи. За словами Шевченка, це дозволить легально працювати в Україні криптовалютним біржам та допоможе захистити учасників ринку від шахрайства.