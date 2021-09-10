Вітренко розкритикував незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" і назвав їх призначенцями посольств

Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко не шкодує через звільнення незалежних членів наглядової ради компанії. За його словами, вони були призначені без конкурсу за поданням посольств та не мали необхідного фаху.

Про це Вітренко написав у фейсбуці, коментуючи відмову наглядової ради працювати з ним.

"На жаль, у вже далекому 2017 році не було відкритого, конкурентного процесу відбору незалежних членів наглядової ради НАКу. Їх просто запропонували посольства відповідних країн разом з представниками МФО. Потім без конкурсу одного незалежного члена наглядової ради призначив уряд Гройсмана. Потім незалежних членів перепризначили. Потім ще раз. Потім ще раз. Як результат - серед незалежних членів немає жодного з профільною (нафтогазовою) освітою та виробничим досвідом, жодного з юридичною освітою та досвідом, доброго сертифікованого фахівця з міжнародних стандартів фінансової звітності, навіть просто жодного фахівця з досвідом роботи в Україні", - написав Вітренко, який теж був призначений на посаду без конкурсу і, більше того, з конфліктом інтересів.

Він вважає, що нового керівника компанії треба обрати за результатами конкурсу, але робити це має вже нова наглядова рада.

"Якщо ми щиро підтримуємо наглядову раду як інституцію, а не як персоналій, і якщо ми дійсно за реформу корпоративного врядування в інтересах українського народу, то давайте підтримувати проведення якомога скоріше справжнього конкурсу на всіх незалежних членів наглядової ради. І потім ця нова наглядова рада, обрана у відповідності до керівних принципів ОЕСР, зможе визначитися з кандидатурою керівника НАКу - знову ж таки через відвертий, конкурентний на заснований на заслугах процес", - заявив він.

Вітренко додав, що наглядова рада має діяти в інтересах України, а не власних чи інтересах представників інших держав.

Нагадаємо, що про відставку членів наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейдена стало відомо 7 вересня.

Причиною їх рішення стала відмова Кабміна переглянути призначення головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

У квітні 2021 року Вітренко змінив Андрія Коболєва, хоча перед цим був в.о. міністра енергетики, тобто мав конфлікт інтересів.