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Bosch розглядає можливість відкриття заводу електроінструменту в Україні

Німців заманюють в Україну законом про інвестнянь.

Bosch розглядає можливість відкриття заводу електроінструменту в Україні
Фото: bosch-thermotechnology.

Bosch Group розглядає можливість відкриття в Україні заводу з виробництва електроінструменту.

Про це розказав регіональний президент Bosch Штеффан Хоффманн під час зустрічі з першим віце-прем'єром, міністром економіки Олексієм Любченко.

"Україна для нас – цікавий та важливий регіон для інвестування. Маємо серйозні наміри організувати тут потужності з виробництва електроінструменту. Наразі у процесі дослідження локація для виробництва, аналіз близькості ринків збуту, кваліфікованої робочої сили та організаційні питання", - цитує Хоффманна пресслужба Мінекономіки.

Нагадаємо, що група Bosch представлена в Україні компанією "Роберт Бош Лтд". У Львівській області є завод Bosch з відновлення автомобільних стартерів. Також у Києві діє сервісний центр Bosch з обслуговування й ремонту електроінструментів.

Любченко у свою чергу розказав представникам Bosch про українських "інвестнянь".

"Умови – інвестиції понад 20 млн євро, створення більше 80 робочих місць, зарплата, вища за середню у регіоні. Натомість ми пропонуємо дуже привабливі умови – податкові пільги, митні преференції при ввезенні обладнання та багато іншого. Також днями Верховна Рада України підтримала проєкт закону про індустріальні парки, яким також передбачені численні стимули для інвесторів. Уряд України здійснює послідовну та прагматичну політику для підтримки інвесторів", - сказав міністр.

Під час зустрічі також обговорювалися декарбонізацію економіки України, розвиток зеленої енергетики та систем накопичення енергії.

Любченко розказав німцям про плани України скоротити викиди парникових газів до рівня 35% у порівнянні з 1990 роком. Великим сегментом національного внеску є підвищення енергоефективності будівель, тому Україна вітатиме пропозиції та технічні рекомендації з впровадження новітніх енергетичних стратегій від провідних виробників.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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