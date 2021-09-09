Білл Гейтс купив контрольний пакет акцій мережі готелів Four Seasons

Фонд Cascade купує контроль над компанією у саудівського принца Аль-Валіда.

Інвестиційний фонд Cascade Investment, який керує капіталом засновника Microsoft Білла Гейтса, у 2022 році стане власником контрольного пакету акцій мережі готелів Four Seasons.

Про це повідомляється в пресрелізі Four Seasons.

Зараз акціонерами компанії є Cascade Гейтса і Kingdom Holding саудівського принца Аль-Валіда ібн Талаля з рівними частками 47,5%. Решта 5% належить засновнику Four Seasons Ізадору Шарпу.

Фонд Гейтса купує половину частки саудівського принца за 2,21 млрд доларів, і після завершення угоди матиме 71,25% акцій мережі. У Kingdom Holding залишиться частка 23,75%, ще 5% акцій збереже Шарп.

Канадський готельєр Шарп заснував мережу Four Seasons у 1960 року. Перший готель було відкрито у 1961 році в Торонто, а станом на 2021 році в управлінні компанії знаходиться 121 готель та курорт та 46 житлових об'єктів у 47 країнах світу.

Фонд Cascade вперше інвестував у Four Seasons в 1997 році, коли компанія була публічною. У 2007 році Cascade стала співвласником Four Seasons, на пару з Kingdom Holding вивівши її з біржі.