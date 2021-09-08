Останнє засідання наглядової ради "Нафтогазу" в нинішньому складі відбудеться 20 вересня

За два тижні необхідно здійснити певну технічну роботу.

станнє засідання наглядової ради "Нафтогазу України" в його нинішньому складі відбудеться 20 вересня цього року.

Про це повідомила на брифінгу голова наглядової ради Клер Споттісвуд, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами ще одного члена наглядової ради Людо Ван дер Хейдена (Бельгія), наглядова рада продовжить свою роботу протягом ще двох тижнів.

"Тому що ми повинні за два тижні повідомити про нашу відставку і ми хотіли, щоб все було в порядку, коли ми підемо, і була проведена необхідна технічна робота", - зазначив Людо Ван дер Хейден.

"Ми розуміли, що не так просто буде найняти нових людей", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів підтвердив звільнення трьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" - Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейдена.

Причиною їх відставки стала відмова Кабміна переглянути своє рішення про призначення головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

У квітні 2021 року Вітренко змінив Андрія Коболєва, хоча перед цим був в.о. міністра енергетики, тобто мав конфлікт інтересів.