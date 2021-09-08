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НБУ зареєстрував перші колекторські компанії

Послуги з врегулювання боргів можуть надавати тільки фірми з реєстру Нацбанку.

НБУ зареєстрував перші колекторські компанії
Фото: job-sbu.org

Національний банк на минулому тижні, 3 вересня, зареєстрував перші колекторські компанії: "Аксіліум", "Інфідіс", "Фінтех-колект", "Служба виконання стягнення", "Українська колекторська агенція".

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Регулятор також відкрив на своєму сайті реєстр колекторів (файл Excel) з цілодобовим та безоплатним доступом. У ньому вказано назви компанії, їх ЄДРПОУ, адресу з контактним телефоном і email та керівника.

Лише компанії, які внесені до реєстру, мають право продовжувати надавати послуги врегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб

Нагадаємо, що з липня 2021 року в Україні діє новий колекторський закон.

Він забороняє здійснювати врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами компаніям, які не входять до Реєстру колекторів.

Цей закон також забороняє колекторам займатися тероризуванням боржників та людей, яких вони вказали як поручителів під час отримання кредитів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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