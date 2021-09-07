Нові лінії метро в Києві перепроєктують: уряд виділив 100 млн гривень

Для коригування проєктів будівництва нових ліній та дільниць метрополітену в Києві уряд виділив 100 млн гривень. Про це повідомило у Facebook Міністерство інфраструктури.

"Коригування потрібне для приведення проєктів у відповідність до сучасних потреб столиці, а також для визначення актуальної ціни будівництва", – пояснили в Мінінфраструктури.

Йдеться про коригування проєктів, затверджених у 2008-2012 роках. За час, що минув, змінилися не тільки ціни на матеріали, але й потреби міста.

"На прикладі Подільсько-Воскресенського мосту ми бачимо, як затягування будівництва та деактуалізація проєкту, ще й за умов хаотичної забудови, може призвести до катастрофічних для міста наслідків. У держави є розуміння того, що дуже часто місцева влада провалює важливі в цілому для країни інфраструктурні проєкти. Метро у Києві — не виключення. Тому ми підтримали рішення провести коригування проєктів", – прокоментував рішення уряду міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, в перспективі розглядається варіант запуску системної державної програми з розвитку метрополітену в Україні.

Як повідомили в Мінінфраструктури, коригування буде проведене за проєктами будівництва І черги Лівобережної лінії метрополітену Троєщина – Осокорки від вул. Милославська до станції метро "Лівобережна" з електродепо "Троєщина" у Деснянському та Дарницькому районах Києва, а також ділянки 4-ї гілки (Подільсько-Вигурівської лінії) метрополітену від станції "Вокзальна" до ст. "Райдужна" з відгалуженням у напрямку житлового масиву Вигурівщина-Троєщина.

Впродовж останніх 10 років в Україні нові станції метро практично не будувалися. За всі роки незалежності було побудовано в цілому 36 станцій, з них тільки 4 - з 2011 по 2021 рік. У Києві остання станція "Теремки" була відкрита в 2013 році.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив про те, що в рамках програми "Велике будівництво" у Києві, Дніпрі та Харкові спільно з іноземними партнерами буде реалізований окремий проєкт з розвитку приміського залізничного сполучення City Express.