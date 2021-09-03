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Мельник розповів, яку допомогу нададуть структури ЄС Бюро економічної безпеки України

Буде створено робочу групу, яка сприятиме швикдому запуску БЕБ і прозорому кадровому відбору. 

Мельник розповів, яку допомогу нададуть структури ЄС Бюро економічної безпеки України
Фото: Вадим Мельник Facebook

Голова Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник провів другу зустріч із представниками Консультативної місії ЄС в Україні EUAM Ukraine. 

Сторони домовилися створити робочу групу, яка сприятиме якомога швидшому запуску Бюро економічної безпеки, прозорому кадровому відбору та запровадженню європейських підходів для якісної реалізації аналітичної та правоохоронної функції БЕБ. Про це Мельник повідомив у Facebook. "Консультативна місія ЄС в Україні готова надати широку підтримку БЕБ, включаючи методичну, експертну, тренінгову та технічну допомогу, IT та digital-алгоритми, інформаційно-аналітичні продукти, сприяння налагодження міжнародної співпраці між БЕБ та країнами ЄС", – зазначив він.

Мельник додав, що новий сервісно-аналітичний орган дозволить покращити бізнес-клімат в Україні, підвищити інвестиційну привабливість та мінімізувати явища транскордонної економічної злочинності. 

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки запрацює 25 вересня. Його діяльність буде спрямовуватися та координуватися урядом. Новий орган замінить податкову міліцію та забере частину повноважень СБУ.

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