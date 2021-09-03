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Біля Краматорська планують побудувати аеропорт

Обласна влада шукає можливі локації.

Біля Краматорська планують побудувати аеропорт
Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко заявив, що біля Краматорська планують побудувати новий аеропорт.

Про це він сказав на брифінгу в четвер, 2 серпня.

За його словами, основним варіантом для проєкту є розбудова існуючого аеропорту подвійного призначення, але можливі й інші локації.

"Відпрацьовуємо локації, вчора Державіаслужба надала їхні вимоги щодо земельної ділянки, якою площею він повинен бути, яка довжина злітно-посадкової смуги. Ці пропозиції ми надаємо. Я поставив завдання, щоб було дві-три локації, крім "Сармату" так званого - аеродрому, де зараз мають можливість сідати військові літаки", - сказав голова ОДА.

Він підкреслив, що в Донецькій області має бути не один, а кілька аеропортів.

Ще одне летовище збираються будувати біля Маріуполя. Мер міста Вадим Бойченко недавно розказував, що для нього було запропоновано два місця: біля Мангуша і на межі з Запорізькою областю.

Нагадаємо, що можливість відкриття аеропорту в Донецькій області розглядалася ще за попередньої влади. 

В березні 2019 року попередній президент Петро Порошенко дав доручення опрацювати запуск аеропорту в Маріуполі, розташований недалеко від лінії бойових дій. Голова Державіаслужби Олександр Більчук після цього сказав, що запустити аеропорт у Маріуполі для цивільної авіації можна буде тільки після зменшення буферної зони військового конфлікту.

Тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян також їздив в Краматорськ, де оглядав місцевий аеропорт. Але він також знаходиться близько до лінії розмежування. В 2014 році на краматорському аеродромі навіть проходили бойові дії.

Найбільший на Донбасі аеропорт імені Прокоф'єва був повністю знищений у 2014-2015 роках в ході російсько-української війни.

Луганський аеропорт був знищений у 2014 році в результаті обстрілу тактичними ракетами "Точка" з території Росії.

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