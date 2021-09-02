"Енергоатом" хоче замінити ТЕС малими реакторами американської NuScale Power

НАЕК "Енергоатом" в рамках американського турне президента Володимира Зеленського підписало меморандум про взаєморозуміння з компанією NuScale Power. Його метою є вивчення можливості будівництва малих модульних реакторів цієї компанії.

Про це повідомляється на сайті "Енергоатому".

"Ми раді розпочати співпрацю з американською компанією-розробником малих модульних реакторів NuScale Power. Наразі це єдина технологія, схвалена найавторитетнішим у світі наглядовим органом США. Ми розглядаємо можливість будівництва ММР для їх використання на заміну вуглецевим тепловим електростанціям та збільшення маневрових потужностей в Об’єднаній енергосистемі України. Це також дасть нам змогу зберігати і зміцнювати наші позиції у світовій атомній індустрії, розвиваючи наукоємні перспективні проєкти", - заявив з цього приводу керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

У серпні 2020 року реактор NuScale став першим і поки що єдиним ММР, що отримав схвалення проєкту від Комісії з ядерного регулювання США (AEC). У липні 2021 року AEC видала нормативне рішення щодо ліцензування проєкту NuScale.

Він передбачає заводське виготовлення модуля NuScale Power, що здатний генерувати 77 МВт електроенергії за допомогою технології реактора з водою під тиском.

Масштабована конструкція АЕС NuScale, яка може розмістити до 4, 6 або 12 окремих модулів, пропонує переваги безвуглецевої енергії та зменшує фінансові зобов'язання, пов'язані з ядерними установками гігаватної потужності.

Нагадаємо, у лютому 2018 році "Енергоатом" підписав меморандум з іншою американською компанією Holtec International про співпрацю у використанні малих модульних реакторів SMR-160.

У кінці серпня 2021 року було підписано меморандум про взаєморозуміння з Westinghouse Electric про будівництво в Україні п'яти атомних блоків AP1000.