"Укроборонпром" у США уклав угоди на $2,5 млрд

Генеральний директор концерну Юрій Гусєв перебуває у США у складі офіційної делегації.

Державний концерн "Укроборонпром" за результатами переговорів у США уклав угоди про співробітництво на загальну суму 2,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

Так, концерн домовився з американською компанією Lockheed Martin Corporation щодо співпраці у розробці спільних проєктів та програм, організації досліджень та розробок.

Також "Укроборонпром" співпрацюватиме з компанією Harris Global Communications Inc., що входить до групи компаній L3Harris Technologies, яка є одним зі світових лідерів оборонних технологій. Підписана угода, зокрема, передбачає реалізацію спільних проєктів, зокрема щодо постачання продукції в Україну, включаючи подальшу її інтеграцію у повітряні, наземні та морські системи.

Підписано угоду з GLOBAL ORDNANCE - компанією-постачальником оборонної продукції у різних країнах світу.

Перемовини із президентом міжнародної компанії DAY & ZIMMERMANN LONE STAR LLC також завершилися підписанням угоди. Вона стосується розробки проєктів з модернізації та створення нових виробничих потужностей із залученням іноземного капіталу для підприємств "Укроборонпрому".

"Досягнуті домовленості та підписані угоди виводять на новий етап співпрацю між нашими країнами у сфері ОПК та підтверджують зацікавленість американських партнерів у співробітництві з українською оборонкою", – зазначив голова "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

Нагадаємо, 31 серпня міністр оборони України Андрій Таран та очільник Пентагону Ллойд Остін підписали угоду про основи оборонного партнерства.

Сполучені Штати обіцяють надати Україні близько $60 млн військової допомоги. Новий пакет міститиме більше протитанкових ракет Javelin, які, на думку Києва, мають вирішальне значення для захисту від російських військ.