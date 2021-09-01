Україна і США підписали угоду про встановлення лінії захищеного зв'язку

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Державний департамент Сполучених Штатів Америки підписали угоду про встановлення лінії захищеного зв’язку.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

"Сьогодні особлива увага приділяється створенню умов, що забезпечують передачу інформації з огляду на зростання глобальної ролі інформаційної безпеки. Я сподіваюся, що безпечна лінія зв'язку сприятиме швидкому прийняттю рішень на стратегічному рівні. Водночас ця лінія зв’язку значно спростить процес передачі інформації, надійно захищаючи її", - зазначив очільник українського відомства Юрій Щиголь.

Він також висловив сподівання на подальше зміцнення довірливих відносин між відповідними підрозділами та розширення співпраці.

Для виконання угоди сторони зобов’язуються у столицях своїх держав забезпечити створення і функціонування Національного центру. Такі центри використовуватимуться для обміну інформацією з метою розбудови довіри та посилення міжнародної безпеки.

Національним центром в Україні визначено Головне управління урядового зв’язку Держспецзв’язку, а у Сполучених Штатах Америки – Центр зменшення національних та ядерних загроз США.

Як зазначено в підписаному документі, функціонування лінії захищеного зв’язку між Україною та Сполученими Штатами Америки відповідає інтересам зміцнення миру та міжнародної безпеки і є важливим елементом зміцнення довіри.