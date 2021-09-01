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Україні потрібні гарантії у вигляді членства в НАТО після запуску "Північного потоку - 2", - посол

"Україні потрібні не запевнення, а конкретні зобов'язувальні гарантії".

Україні потрібні гарантії у вигляді членства в НАТО після запуску "Північного потоку - 2", - посол
Фото: germany.mfa.gov.ua

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що Захід має якомога швидше надати Україні членство в НАТО, що мало б стати гарантією безпеки країни після запуску газопроводу "Північний потік-2".

Про це він сказав у коментарі Die Welt, пише "Німецька хвиля".

"Україні потрібні не запевнення, а конкретні зобов'язувальні гарантії безпеки від США та Німеччини, найкраще у рамках якнайшвидшого вступу в НАТО", - заявив посол України.

Він закликав Вашингтон, Берлін і Брюссель "продемонструвати нову мужність і якомога швидше прийняти Україну до Північноатлантичного альянсу".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сподівається на те, що НАТО надасть Україні План дій щодо членства у 2022 році.

Водночас президент Росії Володимир Путін виступив проти розширення НАТО шляхом приєднання України. Можливий вступ України до НАТО він розцінює як "червону лінію" для Росії.

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