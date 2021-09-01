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​​Разумков не бачить у Раді достатньо голосів для скасування компенсації за оплату житла нардепів

При цьому спікер вважає, що скасування грошової компенсації в умовах сьогоднішньої соціально-економічної ситуації булоб правильним.

​​Разумков не бачить у Раді достатньо голосів для скасування компенсації за оплату житла нардепів
Фото: facebook/Слуга Народу

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що парламент не підтримає рішення про скасування компенсації народним депутатам за оплату їх житла.

Про це він розповів журналістам в Ірпені, передає "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на позицію моїх колег.... Навряд чи воно буде підтримано всіма народними депутатами", - сказав Разумков.

При цьому спікер вважає, що скасування грошової компенсації нардепам за оплату житла в умовах сьогоднішньої соціально-економічної ситуації булоб правильним.

"Я вважаю, що все-таки це було б правильно. Досить є ресурсів, в порівнянні з іншими верствами населення, у народних депутатів, щоб забезпечити себе житлом", - сказав Разумков

Нагадаємо, за даними КВУ, 67 депутатів-мільйонерів зі "Слуги Народу" отримують компенсацію для оренди житла. Всього за бюджетні кошти орендують житло 147 нардепів.

Відповідно до ч.1 ст. 35 Закону "Про статус народного депутата України" у витратах на забезпечення діяльності ВРУ передбачаються кошти на оренду житла або винайм готельного номера. Народному депутату на оренду житла або винайм готельного номера на підставі його заяви щомісячно видаються кошти для компенсації вартості оренди. Право на отримання таких коштів мають народні депутати, не забезпечені житлом у місті Києві, і місце проживання яких, відповідно до їхньої реєстрації, знаходиться на відстані понад 30 км від меж міста.

В середньому щомісячно депутати отримують з бюджету 20 тис. гривень для винайму житла.

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