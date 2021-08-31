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1 вересня розпочнеться виборчий процес на проміжних виборах у Херсонській та Черкаській областях

ЦВК оприлюднила відповідні офіційні постанови.

1 вересня розпочнеться виборчий процес на проміжних виборах у Херсонській та Черкаській областях
Фото: ЦВК

Центральна виборча комісія оприлюднила офіційні постанови щодо проведення проміжних виборів народних депутатів в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

Відповідні документи №152 та №153 від 9 квітня 2021 року оприлюднено в газеті "Голос України" 31 серпня, передає "Інтерфакс-Україна".

Виборчий процес в округах розпочинається з 1 вересня 2021 року.

Зазначається, що вибори проводяться в зв'язку з отриманням постанов Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

Колихаєв склав повноваження нардепа у зв'язку з обранням міським головою Херсона, а Скічко – у зв'язку з призначенням головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, у квітні ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів у Херсонській та Черкаській областях на 31 жовтня.

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