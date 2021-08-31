Група нападників на Порошенка вже ідентифікована, – адвокат Ілля Новіков

"Там був не один нападник. Там було їх кілька, вони вже ідентифіковані".

Особи, причетні до нападу на п’ятого президента Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, вже ідентифіковані. Про це під Печерським судом, де мала розглядатись скарга на "бездіяльність прокуратури", повідомив адвокат Ілля Новіков.

Він вважає, що влада не зацікавлена в розкритті цього злочину, зазначили в пресслужбі "Євросолідарності".

"Сьогодні не відбулося засідання по нашій скарзі на Офіс Генерального прокурора. Ми мали надію, що суд нас вислухає, що ми зможемо зробити комунікацію з Офісом прокурора, хоч вони не хочуть з нами розмовляти", – говорить Новіков.

Він також повідомив, що після оприлюднення кадрів з ймовірними учасниками нападу на Петра Порошенка вдалося їх ідентифікувати.

"Там був не один нападник. Там було їх кілька, вони вже ідентифіковані. Ми очікуємо, що правоохоронці або за власною ініціативою, хоч у це не дуже віриться, або будучи примушеними, через рішення, які мав би ухвалити суд, викликають їх на допит. Очевидно, що коли це була група, коли вони погоджували свої дії, відстежували цю ходу, очікували на такий момент, щоб здійснити цей напад – це вже не хуліганство. Це напад на державного діяча, тому ми очікуємо на конструктивний діалог з офісом Генерального прокурора. І на те, що буде порушено кримінальне провадження за належною статтею", – зазначає Ілля Новіков.

Генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко, який був одним із свідків нападу на Порошенка, повідомив, що досі органи слідства з ним навіть не поспілкувались.

"Наші заяви не розглядаються, розгляд блокується. Я ще не допитаний, зі мною не спілкувалося слідство. Усе це, і судове засідання сьогодні дає нам підстави говорити, що злочин не лише не розслідується, а він свідомо покривається владою. Влада не зацікавлена, щоб він розслідувався", – переконаний Кононенко.

Він також подякував небайдужим людям, які допомогли ідентифікувати осіб, причетних до нападу.

"Ми вчора після публікації цих фотографій вже протягом години знали дані двох із трьох нападників. На сьогодні на ранок ми знаємо все про їхніх родичів, які проживають в Україні і за її межами. Ми знаємо спортзал, де вони займаються, ми знаємо інших членів угруповання, з якими вони контактують. Ми із задоволенням передамо ці матеріали поліції. Але поліція не зацікавлена їх отримати, вони саботують роботу. Вони ігнорують ту інформацію, яка є у нас", – заявив Віктор Кононенко.

Адвокат Ігор Головань додав, що нині відомо, що це була організована, скоординована група людей, "які за нашою інформацією мають серйозну кримінальну історію участі у різних протиправних діях, таких як рейдарські захоплення в сфері сільського господарства".

"Тобто це відомі «тітушки», тепер ми їх можемо називати «зеленими тітушками», які скоординовано, сплановано здійснили напад на п’ятого Президента Петра Порошенка під час святкування державного свята, під час урочистої ходи", – зазначає він.

"Безпосередній виконавець нападу був затриманий, але майже одразу відпущений, прикритий представниками поліції. Потім, наскільки ми знаємо, його доставили на його батьківщину, потім привезли назад. Тобто я особисто переконаний, що цих людей, як наприклад і сумнозвісного суддю Чауса, зараз просто ховають від суспільства і від слідств", – додав адвокат.

За його словами, Управління держохорони не подало жодних заяв за фактом цього злочину і не забезпечило явку своїх працівників для допиту поліції як свідків стосовно того, що сталося.

Напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня у самому центрі столиці, де він брав участь у багатотисячному Марші Патріотів. Політик разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля у цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Чоловік, який облив зеленкою Порошенка, виявився уродженцем Чернігівської області, 1999 року народження.

Адвокати Порошенка наполягають на кваліфікуванні справи за статтею нападу на політичного діяча, а не як хуліганство.

Вони також заявили, що нападник після затримання не отримав підозри, а 27 серпня не з’явився в Печерський відділок поліції.