Консульський відділ посольства Туреччині не працюватиме до 12 вересня

Прийом і видача документів не здійснюватиметься.

Посольство України в Туреччині повідомляє, що консульський відділ посольства тимчасово не працюватиме.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби посольства у Facebook.

"У зв'язку з вимушеним закриттям із 31 серпня до 12 вересня консульський відділ не здійснюватиме прийом документів, а також видачу готових. Просимо врахувати та просимо вибачення за незручності!" - зазначено в повідомленні.

У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної із загрозою життю або здоров'ю, українців просять звертатися за телефоном гарячої лінії: +90 539 550 98 98.