Нинішній варіант великого Державного герба не набере 300 голосів у Раді, - Разумков

Він припустив, що народні депутати подаватимуть свої правки до макета.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що запропонований президентським законопроєктом №5712 варіант великого Державного Герба у другому читанні не матиме підтримки 300 депутатів.

Про це він розповів в ефірі програми "Подробиці тижня", передає "Укрінформ".

"Під час позачергової сесії 24 серпня, ініційованої Президентом до Дня Незалежності, була можливість прийняти його (законопроєкт №5712 "Про великий Державний Герб України", - ред.) лише в першому читанні, бо в багатьох колег є зауваження до цього макета. Я думаю, що дискусія щодо нього триватиме… Станом на сьогодні я не бачу 300 голосів, об’єктивно, це показав зал Верховної Ради. Будемо дивитися, яким буде кінцевий макет", - зазначив Разумков.

Він припустив, що народні депутати подаватимуть свої правки до макета великого Держгерба. І водночас зауважив, що до кожної правки потрібні пропозиція, опис, а також висновки геральдистів.

"Це буде серйозна дискусія", - наголосив спікер парламенту.

Нагадаємо, Рада на позачерговій сесії 24 серпня ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №5712 "Про великий Державний Герб України".

Ескіз герба піддавався критиці, зокрема, через недоведеність існування корони Ярослава Мудрого, "дві лівих ноги лева", а також те, що елементи символу стоять на державному прапорі.

Великий Державний Герб передбачений Конституцією. Нині в Україні затверджено лише малий Герб - Тризуб. Він був затверджений у лютому 1992 року та визначався як головний елемент Великого Герба. Однак, Великого Герба Україна досі не отримала. Геральдисти розробили кілька сотень ескізів, проте жоден з них не був затверджений.

У Конституції Тризуб затверджений як головний елемент великого Державного Герба. У 1996 році Конституційна комісія пропонувала вписати в остаточний проєкт Основного закону тільки один герб, проте в останній момент наявність великого Герба було затверджено у 20-й статті.

5 серпня минулого року Рада проголосувала за оголошення конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного Герба. Цей конкурс був уже четвертим, на якому обирали найкращий ескіз. Потому Кабмін установив 100 тис. гривень премії за найкращий ескіз великого Державного Герба. Міністерству культури доручили забезпечити проведення конкурсу, а також громадське обговорення ескізу. 19 листопада Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу оголосив переможців.

Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб.