МЗС запустило версію сайту України китайською

Міністерство закордонних справ запустило офіційний сайт України китайською мовою.
Про це повідомив міністр Дмитро Кулеба.
"Сьогодні ми запустили шосту мовну версію офіційного сайту України, китайську: https://ukraine.ua/zh/ Китайською в світі говорять понад 1,5 мільярда людей, це одна з офіційних мов ООН. Просування позитивного іміджу України у світі - пріоритет Стратегії зовнішньої політики", - написав він у твіттері.
Раніше сайт Ukraine Now був доступний англійською, німецькою, французькою, іспанською та арабською мовами.
Нагадаємо, у червні 2017-го Кабінет Міністрів створив міжвідомчу комісію з питань популяризації України. Згідно з положенням, комісія є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну, завданнями якого є сприяння в здійсненні заходів щодо реалізації концепції популяризації України, розгляд питань, пов'язаних з формуванням позитивного іміджу України в світовому інформпросторі, а також координація між відомствами в цих питаннях.
У травні 2018 року Кабмін схвалив розроблений спільно з експертами бренд Ukraine NOW UA для поліпшення іміджу нашої країни в світі. У серпні бренд Ukraine NOW UA отримав одну із найпрестижніших нагород у світі дизайну - Red Dot.
У січні 2021 року Кулеба презентував сайт Ukraine.ua, який покликаний популяризувати Україну у світі.