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МЗС запустило версію сайту України китайською

Це шоста мовна версія сайту Ukraine Now.

МЗС запустило версію сайту України китайською
Фото: ukraine.ua/zh/

Міністерство закордонних справ запустило офіційний сайт України китайською мовою.

Про це повідомив міністр Дмитро Кулеба.

"Сьогодні ми запустили шосту мовну версію офіційного сайту України, китайську: https://ukraine.ua/zh/ Китайською в світі говорять понад 1,5 мільярда людей, це одна з офіційних мов ООН. Просування позитивного іміджу України у світі - пріоритет Стратегії зовнішньої політики", - написав він у твіттері.

Раніше сайт Ukraine Now був доступний англійською, німецькою, французькою, іспанською та арабською мовами.

Нагадаємо, у червні 2017-го Кабінет Міністрів створив міжвідомчу комісію з питань популяризації України. Згідно з положенням, комісія є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну, завданнями якого є сприяння в здійсненні заходів щодо реалізації концепції популяризації України, розгляд питань, пов'язаних з формуванням позитивного іміджу України в світовому інформпросторі, а також координація між відомствами в цих питаннях.

У травні 2018 року Кабмін схвалив розроблений спільно з експертами бренд Ukraine NOW UA для поліпшення іміджу нашої країни в світі. У серпні бренд Ukraine NOW UA отримав одну із найпрестижніших нагород у світі дизайну - Red Dot.

У січні 2021 року Кулеба презентував сайт Ukraine.ua, який покликаний популяризувати Україну у світі.

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